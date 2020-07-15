Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. 50 puan ile 10. sırada yer alan Burnley, 55 puanla 6. sırada yer alan Wolverhamton'ı konuk ediyor. Maçtan önce Burnley'de Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek. Wolverhampton'da ise eksik bulunmuyor.

BURNLEY-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley-Wolverhampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.