Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley, evinde Wolverhampton'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. 50 puan ile 10. sırada yer alan Burnley, 55 puanla 6. sırada yer alan Wolverhamton'ı konuk ediyor. Maçtan önce Burnley'de Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek. Wolverhampton'da ise eksik bulunmuyor.
BURNLEY-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Burnley-Wolverhampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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