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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 36. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley-Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. 50 puan ile 10. sırada yer alan , 55 puanla 6. sırada yer alan Wolverhamton'ı konuk ediyor. Maçtan önce Burnley'de Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek. 'da ise eksik bulunmuyor.

BURNLEY-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley-Wolverhampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

  1. 15.07.2020
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