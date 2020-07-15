İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, evinde Liverpool'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Arsenal ile şampiyon Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Arsenal'de Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí, Gabriel Martinelli, Mesut Özil ve Eddie Nketiah Liverpool karşısında forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Henderson ve Matip bu karşılaşmada oynayamayacak.
ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal-Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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