Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal-Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 36. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile şampiyon karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Arsenal'de Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí, Gabriel Martinelli, ve Eddie Nketiah Liverpool karşısında forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Henderson ve Matip bu karşılaşmada oynayamayacak.

ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 15.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA