Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Arsenal ile şampiyon Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Arsenal'de Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí, Gabriel Martinelli, Mesut Özil ve Eddie Nketiah Liverpool karşısında forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Henderson ve Matip bu karşılaşmada oynayamayacak.

ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.