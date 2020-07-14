Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 36. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Chelsea'de Fikayo Tomori ve Billy Gilmour forma giyemeyecek. Norwich City'de ise Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner oynayamayacak.

CHELSEA-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea-Norwich City maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 14.07.2020
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