Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea, evinde Norwich City'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Chelsea ile Norwich City karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Chelsea'de Fikayo Tomori ve Billy Gilmour forma giyemeyecek. Norwich City'de ise Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner oynayamayacak.
CHELSEA-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Chelsea-Norwich City maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 14.07.2020
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
- Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.