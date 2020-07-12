Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Wolverhampton'ın bu maçtaki amacı mutlak 3 puan almak. Ev sahibi ekipte maç öncesi Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Everton'da ise Delph ve Gbamin bu maçta forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Everton maçı bugün saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA