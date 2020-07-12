Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Wolverhampton, evinde Everton'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Everton kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Wolverhampton'ın bu maçtaki amacı mutlak 3 puan almak. Ev sahibi ekipte maç öncesi Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Everton'da ise Delph ve Gbamin bu maçta forma giyemeyecek.
WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolverhampton-Everton maçı bugün saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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