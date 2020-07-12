Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Everton kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Wolverhampton'ın bu maçtaki amacı mutlak 3 puan almak. Ev sahibi ekipte maç öncesi Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Everton'da ise Delph ve Gbamin bu maçta forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Everton maçı bugün saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.