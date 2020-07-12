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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Londra derbisinde zafer Tottenham'ın!

Hotspur 2-1 | MAÇ SONUCU

Tottenham Hotspur 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ile , derbisinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tottenham, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Son ve Alderweireld'in golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.

'in 35. haftasında ezeli rakipler ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi Tottenham, geriye düştüğü derbisinden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Topçular 16. dakikada Lacazette'in golüyle öne geçerken, Tottenham bu gole 3 dakika sonra Heung-Min Son ile karşılık verdi: 1-1.

Mourinho'nun ekibi 81'de Toby Alderweireld'in attığı golle dev derbiden üç puanla ayrıldı: 2-1.

Tottenham bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip 8. sıraya tırmanırken, 50 puanda kalan Arsenal 9. sıraya geriledi.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 20:27
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