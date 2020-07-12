İngiltere Premier Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham ile Arsenal, Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tottenham, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Son ve Alderweireld'in golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında ezeli rakipler Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Ev sahibi Tottenham, geriye düştüğü Londra derbisinden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Topçular 16. dakikada Lacazette'in golüyle öne geçerken, Tottenham bu gole 3 dakika sonra Heung-Min Son ile karşılık verdi: 1-1.
Mourinho'nun ekibi 81'de Toby Alderweireld'in attığı golle dev derbiden üç puanla ayrıldı: 2-1.
Tottenham bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip 8. sıraya tırmanırken, 50 puanda kalan Arsenal 9. sıraya geriledi.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 20:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham Hotspur 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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