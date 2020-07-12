Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Aston Villa sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren 35. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Aston Villa mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Aston Villa'da Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett'ın sakatlıkları bulunuyor. James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Martin Kelly ve Gary Cahill Crystal Palace adına bugün sahada olamayacak.
ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Aston Villa-Crystal Palace maçı bugün saat 16:15'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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