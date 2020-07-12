Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Aston Villa mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Aston Villa'da Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett'ın sakatlıkları bulunuyor. James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Martin Kelly ve Gary Cahill Crystal Palace adına bugün sahada olamayacak.

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Crystal Palace maçı bugün saat 16:15'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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