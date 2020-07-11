Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 35. haftasında son şampiyon sahasında ile karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin 100 puan ile şampiyonluk rekorunu kırmak isteyen Liverpool, Burnley karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Maç öncesi Liverpool'da Matip ve Henderson dışında öncemli bir eksik bulunmuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton maçta forma giyemeyecek.

LIVERPOOL-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Burnley maçı bu akşam saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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