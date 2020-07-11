İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, evinde Burnley'i ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında son şampiyon Liverpool sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin 100 puan ile şampiyonluk rekorunu kırmak isteyen Liverpool, Burnley karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Maç öncesi Liverpool'da Matip ve Henderson dışında öncemli bir eksik bulunmuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton maçta forma giyemeyecek.
LIVERPOOL-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool-Burnley maçı bu akşam saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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