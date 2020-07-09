Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, evinde Southampton'ı ağırlıyor. Kritik maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması merakla bekleniyor. Everton'da Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph ve Theo Walcott bu akşam maçta forma giyemeyecek. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo takımlarını yalnız bırakacak.
EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Everton-Southampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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