Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması merakla bekleniyor. Everton'da Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph ve Theo Walcott bu akşam maçta forma giyemeyecek. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo takımlarını yalnız bırakacak.

EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Southampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.