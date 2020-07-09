Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Kritik maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması merakla bekleniyor. 'da Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph ve Theo Walcott bu akşam maçta forma giyemeyecek. 'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo takımlarını yalnız bırakacak.

EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Southampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
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