Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth, evinde Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Bournemouth mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkacak. Bournemouth'ta Jack Stacey, Charlie Daniels ve Simon Francis bu akşam kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tottenham'da ise Japhet Tanganga, Juan Foyth ve Eric Dier oynayamayacak.
BOURNEMOUTH-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bournemouth-Tottenham maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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