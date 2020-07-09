Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkacak. Bournemouth'ta Jack Stacey, Charlie Daniels ve Simon Francis bu akşam kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tottenham'da ise Japhet Tanganga, Juan Foyth ve Eric Dier oynayamayacak.

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Tottenham maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
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