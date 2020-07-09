Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahsaında Manchester United ile karşılaşacak. Düşme hattındaki Aston Villa'da, Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett bu akşam maçta forma giyemeyecek. Manchester United'da ise Axel Tuanzebe ve Phil Jones dışında eksik bulunmuyor.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.