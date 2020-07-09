Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahsaında ile karşılaşacak. Düşme hattındaki Aston Villa'da, Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett bu akşam maçta forma giyemeyecek. Manchester United'da ise Axel Tuanzebe ve Phil Jones dışında eksik bulunmuyor.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
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