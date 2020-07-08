West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United - Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında , evinde 'i konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi iki takım hakkında da araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın konumda bulunan , sahasında 'i ağırlıyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam oynayamayacak. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes ve Ben Gibson oynayamayacak.

WEST HAM UNITED - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United - Burnley maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 15:14
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