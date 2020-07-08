West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın konumda bulunan West Ham United, sahasında Burnley'i ağırlıyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam oynayamayacak. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes ve Ben Gibson oynayamayacak.

WEST HAM UNITED - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United - Burnley maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.