West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United, evinde Burnley'i konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi iki takım hakkında da araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın konumda bulunan West Ham United, sahasında Burnley'i ağırlıyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam oynayamayacak. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes ve Ben Gibson oynayamayacak.
WEST HAM UNITED - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
West Ham United - Burnley maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 15:14
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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