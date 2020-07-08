Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Müsabakadan önce maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, şimdiye dek 89 puan topladı ve gözünü Manchester City'nin 100 puan ile şampiyon olduğu rekora dikti. Brighton ise 33 haftada topladığı 36 puanla 15. sırada yer alıyor. Brighton'da önemli bir eksik bulunmuyor. Liverpool'da Matip dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 15:40
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