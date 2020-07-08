İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton evinde Liverpool'u konuk ediyor. Müsabakadan önce maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton ile Liverpool karşı karşıya geliyor. 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, şimdiye dek 89 puan topladı ve gözünü Manchester City'nin 100 puan ile şampiyon olduğu rekora dikti. Brighton ise 33 haftada topladığı 36 puanla 15. sırada yer alıyor. Brighton'da önemli bir eksik bulunmuyor. Liverpool'da Matip dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton - Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 15:40
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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