Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Crystal Palace evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesinde müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace, sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea'yi konuk ediyor. Chelsea'de Marco van Ginkel, Fikayo Tomori ve Mateo Kovacic bu akşam sahada olamayacak. Crystal Palace'da James Tomkins ve Jeffrey Schlupp takımlarını yalnız bırakacak.
CRYSTAL PALACE-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Crystal Palace-Chelsea maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 07.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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