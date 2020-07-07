Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında evinde 'yi ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesinde müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. , sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki 'yi konuk ediyor. Chelsea'de Marco van Ginkel, Fikayo Tomori ve Mateo Kovacic bu akşam sahada olamayacak. Crystal Palace'da James Tomkins ve Jeffrey Schlupp takımlarını yalnız bırakacak.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Chelsea maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 07.07.2020
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