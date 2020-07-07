Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace, sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea'yi konuk ediyor. Chelsea'de Marco van Ginkel, Fikayo Tomori ve Mateo Kovacic bu akşam sahada olamayacak. Crystal Palace'da James Tomkins ve Jeffrey Schlupp takımlarını yalnız bırakacak.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Chelsea maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.