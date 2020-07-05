Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geliyor. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Newcastle United'da Florian Lejeune ve Ciaran Clark maçta forma giyemeyecek. West Ham United'da ise Robert Snodgrass takımını yalnız bırakacak.

NEWCASTLE UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-West Ham United maçı 16:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.