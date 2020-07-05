Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 33. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Müsabaka öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusun oldu. Peki, Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geliyor. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Newcastle United'da Florian Lejeune ve Ciaran Clark maçta forma giyemeyecek. West Ham United'da ise Robert Snodgrass takımını yalnız bırakacak.

NEWCASTLE UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-West Ham United maçı 16:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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