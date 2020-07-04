Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında 55 puanla 3. sırada yer alan Leicester City, 42 puanla 12. sırada yer alan Crystal Palace'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekipte Daniel Amartey ve Ricardo Pereira bu akşam takımlarını yalnız bırakacak. Crystal Palace'da ise James Tomkins, Martin Kelly ve Jeffrey Schlupp bu akşam forma giyemeyecek. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.
LEICESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leicester City-Crystal Palace maçı bugün saat 17:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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