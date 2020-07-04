Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında 55 puanla 3. sırada yer alan , 42 puanla 12. sırada yer alan 'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekipte Daniel Amartey ve Ricardo Pereira bu akşam takımlarını yalnız bırakacak. Crystal Palace'da ise James Tomkins, Martin Kelly ve Jeffrey Schlupp bu akşam forma giyemeyecek. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

LEICESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City-Crystal Palace maçı bugün saat 17:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA