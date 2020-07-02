Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'de şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanına konuk oluyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan 'nın öğrencileri, Liverpool'u mağlup ederek Leicester City ile puan farkını açmak istiyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

İngiltere 'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında sahasında 'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; Rodri, ; Silva, de Buryne, Sterling; Jesus

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Liverpool, oynanan son 10 lig karşılaşmasında Etihad Stadyumu'ndaki son galibiyetini Klopp'un City'e karşı ilk maçı olan 2015 yılındaki karşılaşmada aldı.

*Liverpool, Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda ulaştığı 100 gol rekorunu kırmak için kalan 21 puanın 15'ini almak zorunda.

*Guardiola, Premier Lig'deki 4 sezonunda 20 üst düzey maç kaybetti.


  1. 02.07.2020
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