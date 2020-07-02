Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Manchester City deplasmanına konuk oluyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Liverpool'u mağlup ederek Leicester City ile puan farkını açmak istiyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti.
MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City'nin sahasında Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; Rodri, İlkay Gündoğan; Silva, de Buryne, Sterling; Jesus
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Liverpool, oynanan son 10 lig karşılaşmasında Etihad Stadyumu'ndaki son galibiyetini Klopp'un City'e karşı ilk maçı olan 2015 yılındaki karşılaşmada aldı.
*Liverpool, Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda ulaştığı 100 gol rekorunu kırmak için kalan 21 puanın 15'ini almak zorunda.
*Guardiola, Premier Lig'deki 4 sezonunda 20 üst düzey maç kaybetti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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