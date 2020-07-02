Manchester City Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City'nin sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 11'LER

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Sterling, Foden, Gabriel Jesus.

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Sadio Mane, Firmino.