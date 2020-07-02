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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Manchester City Liverpool | CANLI

İngiltere 'de şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanına konuk oluyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan 'nın öğrencileri, Liverpool'u mağlup etmeyi amaçlıyor. Kırmızılar ise rakibini sahasında devirerek şampiyonluğu taçlandırmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İngiltere 'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında sahasında 'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City'nin sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 11'LER

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Sterling, Foden, Gabriel Jesus.

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Sadio Mane, Firmino.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 22:13
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