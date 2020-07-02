Manchester City Liverpool | CANLI
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Manchester City deplasmanına konuk oluyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Liverpool'u mağlup etmeyi amaçlıyor. Kırmızılar ise rakibini sahasında devirerek şampiyonluğu taçlandırmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City'nin sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 11'LER
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Sterling, Foden, Gabriel Jesus.
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Sadio Mane, Firmino.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 22:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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