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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Wisdom bıçaklandı

Wisdom bıçaklandı

ekibi ’de forma giyen , kentinde uğradı.

ekibi 'de forma giyen , kentinde uğradı. Derby County'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
  1. 1.7.2020
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