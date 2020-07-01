West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea'yi konuk ediyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Marco van Ginkel ve Fikayo Tomori oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.