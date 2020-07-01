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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında evinde 'yi ağırlıyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren , sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren 'yi konuk ediyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Marco van Ginkel ve Fikayo Tomori oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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