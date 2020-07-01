West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham United evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea'yi konuk ediyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Marco van Ginkel ve Fikayo Tomori oynayamayacak.
WEST HAM UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
West Ham United-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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