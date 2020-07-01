Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 32 haftasında Everton, sahasında Leicester City'i ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leicester City, Everton'a konuk oluyor. Everton'da Theo Walcott, Jean-Philippe Gbamin ve Djibril Sidibé forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Daniel Amartey ve Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek.
EVERTON-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Everton-Leicester City maçı saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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