Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leicester City, Everton'a konuk oluyor. Everton'da Theo Walcott, Jean-Philippe Gbamin ve Djibril Sidibé forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Daniel Amartey ve Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek.

EVERTON-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Leicester City maçı saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.