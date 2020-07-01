Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32 haftasında , sahasında 'i ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren , 'a konuk oluyor. Everton'da Theo Walcott, Jean-Philippe Gbamin ve Djibril Sidibé forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Daniel Amartey ve Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek.

EVERTON-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Leicester City maçı saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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