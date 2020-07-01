Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal sahasında Norwich City'i ağırlıyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Ligi'nde 32'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Bu sezon aldığı beklenen performansı sergileyemeyen Arsenal, bu akşam ligde kalma şansını sürdürmek isteyen Norwich City'yi ağırlıyor. Arsenal, 116 gün sonra Emirates Stadı'nda bir maça çıkacak. Arsenal, salgın sonrasında lige iyi başlayamadı.
ARSENAL-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal - Norwich City maçı, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Everton-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım...
- Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın statüsünü değiştirdi
- Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.