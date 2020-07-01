Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Ligi'nde 32'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Bu sezon aldığı beklenen performansı sergileyemeyen Arsenal, bu akşam ligde kalma şansını sürdürmek isteyen Norwich City'yi ağırlıyor. Arsenal, 116 gün sonra Emirates Stadı'nda bir maça çıkacak. Arsenal, salgın sonrasında lige iyi başlayamadı.

ARSENAL-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Norwich City maçı, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.