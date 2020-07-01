Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Arsenal-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Ligi'nde 32'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Bu sezon aldığı beklenen performansı sergileyemeyen , bu akşam ligde kalma şansını sürdürmek isteyen 'yi ağırlıyor. Arsenal, 116 gün sonra Emirates Stadı'nda bir maça çıkacak. Arsenal, salgın sonrasında lige iyi başlayamadı.

ARSENAL-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Norwich City maçı, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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