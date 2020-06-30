Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton, evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Maç öncesinde futbolseverler karşılaşmayı takip edebilecekleri saat ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'İn 32. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton'a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefinde bulunan ve Chelsea ile arasında 5 puan bulunan Manchester United bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Brighton, Manchester United'ı konuk ettiği son üç lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Brighton ile Manchester United arasında oynanan beş Premier Lig maçı da ev sahibi ekiplerin zaferiyle sona erdi.
BRIGHTON-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton-Manchester United maçı bu akşam 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 15:21
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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