Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maç öncesinde futbolseverler karşılaşmayı takip edebilecekleri saat ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'İn 32. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefinde bulunan ve Chelsea ile arasında 5 puan bulunan Manchester United bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Brighton, Manchester United'ı konuk ettiği son üç lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Brighton ile Manchester United arasında oynanan beş Premier Lig maçı da ev sahibi ekiplerin zaferiyle sona erdi.

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Manchester United maçı bu akşam 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 15:21
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