Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de günün tek maçı Crystal Palace ile Burnley arasında oynanacak. Maç öncesi merak edilen konular arasına karşılaşmanın yayınlanacağı saat ve tarih yer alıyor. Peki, Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace, Burnley'yi konuk ediyor. Bu maç öncesinde her iki takım da 42'şer puanda bulunuyor. Crystal Palace'ta Martin Kelly, James Tomkins ve Jeffrey Schlup sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Burnley'de Chris Wood, Johann Gudmundsson, Ashley Barnes ve Robert Brady takımlarını yalnız bırakacak.
CRYSTAL PALACE-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Crystal Palace-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 17:53
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Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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