Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'de günün tek maçı ile arasında oynanacak. Maç öncesi merak edilen konular arasına karşılaşmanın yayınlanacağı saat ve tarih yer alıyor. Peki, Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında , 'yi konuk ediyor. Bu maç öncesinde her iki takım da 42'şer puanda bulunuyor. Crystal Palace'ta Martin Kelly, James Tomkins ve Jeffrey Schlup sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Burnley'de Chris Wood, Johann Gudmundsson, Ashley Barnes ve Robert Brady takımlarını yalnız bırakacak.

CRYSTAL PALACE-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 17:53
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