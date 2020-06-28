Watford-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Watford-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında , kendi evinde 'ı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler karşılaşma hakkında tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor.

'in 32. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın durumda olan Watford mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success Southampton'a karşı oynayamayacak. Southampton, Watford ile oynadığı son 13 karşılaşmanın 12 tanesinde yenilmedi.

WATFORD-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Southampton maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 15:17
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