Watford-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford, kendi evinde Southampton'ı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler karşılaşma hakkında tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın durumda olan Watford mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success Southampton'a karşı oynayamayacak. Southampton, Watford ile oynadığı son 13 karşılaşmanın 12 tanesinde yenilmedi.
WATFORD-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Watford-Southampton maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 15:17
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Watford-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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