Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Everton deplasmanda Norwich City'e konuk oluyor. Düşme hattında bulunan Norwich City, Everton'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley ve Christoph Zimmermann'ın sakatlığı bulunuyor.

NORWICH CITY-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Everton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.