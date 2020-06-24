Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Norwich City sahasında Everton ile karşılaşacak. Maç öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Everton deplasmanda Norwich City'e konuk oluyor. Düşme hattında bulunan Norwich City, Everton'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley ve Christoph Zimmermann'ın sakatlığı bulunuyor.
NORWICH CITY-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Norwich City-Everton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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