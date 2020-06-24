Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 31 haftasında Manchester United Old Trafford'da Sheffield United'ı ağırlayacak. Karşılaşmadan önce sporseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanal hakkında araştırma yapıyor. Peki, Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı şeytanlar bu akşam Old Trafford'da Sheffield United ile karşı karşıya gelecek. 46 puanla 5. sırada yer alan Manchester United kazanarak konumunu korumak istiyor. 44 puanla 8. sırada yer alan Sheffiel United ise kazanırsa Manchester United'ın üstüne geçecek.
MANCHESTER UNITED-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United-Sheffield United maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 15:14
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan oyunculara terapi!
- Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!
- Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Hollanda'da taraftarlar tribüne dönüyor ancak tezahürat yapmak yasak!
- Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray ile adı anılan o golcüye şok ifadeler!
- Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımını resmen açıkladı!
- Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı
- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 milyon Euro'ya transfer oluyor
- Flaş iddia! Brezilyalı maestro Fenerbahçe ile anlaştı ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.