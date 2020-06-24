Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Liverpool 30 haftada topladığı 83 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Crystal Palace 42 puanla dokuzuncu sırada haftaya giriyor.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool'da sakatlıkları bulunan Matip, Clyne, Milner ve Shaqiri karşılaşmada forma giyemeyecek.

Crystal Palace'da ise Kelly, Schlupp ve Tomkins, Liverpool deplasmanında oynayamayacak.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino

Crystal Palace: Guaita, Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Ayew, Zaha, Benteke

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Spor'tan canlı yayınlanacak.