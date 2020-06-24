Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonluk yolundaki Liverpool için kritik maç bu akşam oynanacak. Liverpool İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Crystal Palace'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Liverpool 30 haftada topladığı 83 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Crystal Palace 42 puanla dokuzuncu sırada haftaya giriyor.
LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool'da sakatlıkları bulunan Matip, Clyne, Milner ve Shaqiri karşılaşmada forma giyemeyecek.
Crystal Palace'da ise Kelly, Schlupp ve Tomkins, Liverpool deplasmanında oynayamayacak.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino
Crystal Palace: Guaita, Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Ayew, Zaha, Benteke
LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool - Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Spor'tan canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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