Liverpool 4-0 Crystal Palace | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Liverpool, 31. haftada konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti. Puanını 86'ya yükselten Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin bu akşam Chelsea karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
İngiltere Premier Lig'de pazartesi günü Everton'la golsüz berabere kalan Liverpool, hıncını Crystal Palace'tan aldı. Kırmızılar, Anfield Road'da ağırladığı rakibini 4-0'lık skorla devirdi.
Liverpool'a üç puanı getiren golleri Alexander-Arnold, Muhammed Salah, Fabinho ve Sadio Mane kaydetti.
31 hafta sonunda puanını 86'ya yükselten Klopp'un ekibi, takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 23'e çıkardı.
GÖZLER CHELSEA-M. CITY MAÇINDA!
Liverpool, bu akşam oynanacak Chelsea-Manchester City mücadelesinde City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 00:55
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool 4-0 Crystal Palace | ÖZET İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.