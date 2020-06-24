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24 Haziran 2020, Çarşamba
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4-0 | MAÇ SONUCU

Liverpool 4-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

İngiltere 'de şampiyonluk için geri sayıma geçen , 31. haftada konuk ettiği 'ı 4-0 mağlup etti. Puanını 86'ya yükselten Klopp'un öğrencileri, 'nin bu akşam karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İngiltere 'de pazartesi günü Everton'la golsüz berabere kalan , hıncını 'tan aldı. Kırmızılar, Anfield Road'da ağırladığı rakibini 4-0'lık skorla devirdi.

Liverpool'a üç puanı getiren golleri Alexander-Arnold, Muhammed Salah, Fabinho ve kaydetti.

31 hafta sonunda puanını 86'ya yükselten Klopp'un ekibi, takipçisi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 23'e çıkardı.

GÖZLER CHELSEA-M. CITY MAÇINDA!

Liverpool, bu akşam oynanacak -Manchester City mücadelesinde City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 00:12
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