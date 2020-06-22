Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Burnley'in hala UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hedefi bulunuyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 30. haftasında , 'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. 11. sıradaki Burnley'nin ise 39 puanı var. Arsenal maçında Ederson'la çarpışan Eric Garcia, Manchester City adına maça çıkamayacak. Burnley'de ise Barnes forma giyemeyecek. Burnley bu sezon deplasmanlarda iyi bir performans gösterdi.

MANCHESTER CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 22.06.2020
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