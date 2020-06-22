Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City evinde Burnley'i konuk ediyor. Burnley'in hala UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hedefi bulunuyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Burnley'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. 11. sıradaki Burnley'nin ise 39 puanı var. Arsenal maçında Ederson'la çarpışan Eric Garcia, Manchester City adına maça çıkamayacak. Burnley'de ise Barnes forma giyemeyecek. Burnley bu sezon deplasmanlarda iyi bir performans gösterdi.
MANCHESTER CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 22.06.2020
- Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Lionel Messi Barcelona ile devam dedi! Sözleşmesinde...
- Everton - Liverpool (Merseyside) derbisi izlenme rekoru kırdı!
- Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Villarreal-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Turgay Demir: Fenerbahçe takımı Volkan ve Emre'ye isyan ediyor
- Canlı yayında açıkladı! Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de
- Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Galatasaray için bugün artık kredisi olmayan maç"
- Gürcan Bilgiç: Ben bugünün favorisi Fenerbahçe
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.