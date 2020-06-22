Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Burnley'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. 11. sıradaki Burnley'nin ise 39 puanı var. Arsenal maçında Ederson'la çarpışan Eric Garcia, Manchester City adına maça çıkamayacak. Burnley'de ise Barnes forma giyemeyecek. Burnley bu sezon deplasmanlarda iyi bir performans gösterdi.

MANCHESTER CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.