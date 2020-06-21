Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'e bu yıl damga vuran takımlardan Sheffield Unitedi, Newcastle United deplasmanına konuk oluyor. Sheffield United 5 maçtır yenilmiyor ve kazanırsa ligde 2 sıra yükselerek 5. sıraya yerleşecek. Peki, Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında son 5 maçta mağlubiyet görmeyen Sheffield United, Newcastle United deplasmanına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'ne direk gitmek için Manchester United ile yarışan kırmızı-beyazlı ekip başarıya odaklanmış durumda. Sheffield United forması giyen futbolcular salgın döneminde maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar ertelemiş ve takımlarına destek olmuşlardı.
NEWCASTLE UNİTED-SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Newcastle United-Sheffield United maçı bugün saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
- Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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