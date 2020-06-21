Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında son 5 maçta mağlubiyet görmeyen Sheffield United, Newcastle United deplasmanına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'ne direk gitmek için Manchester United ile yarışan kırmızı-beyazlı ekip başarıya odaklanmış durumda. Sheffield United forması giyen futbolcular salgın döneminde maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar ertelemiş ve takımlarına destek olmuşlardı.

NEWCASTLE UNİTED-SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Sheffield United maçı bugün saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.