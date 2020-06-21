Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'e bu yıl damga vuran takımlardan Sheffield Unitedi, deplasmanına konuk oluyor. 5 maçtır yenilmiyor ve kazanırsa ligde 2 sıra yükselerek 5. sıraya yerleşecek. Peki, Newcastle United-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 30. haftasında son 5 maçta mağlubiyet görmeyen , deplasmanına konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne direk gitmek için ile yarışan kırmızı-beyazlı ekip başarıya odaklanmış durumda. Sheffield United forması giyen futbolcular salgın döneminde maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar ertelemiş ve takımlarına destek olmuşlardı.

NEWCASTLE UNİTED-SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Sheffield United maçı bugün saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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