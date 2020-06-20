West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de 30. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. West Ham United sahasında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Düşme tehlikesi bulunan West Ham United'ın galibiyete ihtiyacı var ve mutlak 3 puan için mücadele edecek. Wolverhampton'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam ediyor. Peki, West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrasında yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de neredeyse son düzlüğe girildi. 30. hafta mücadelesinde West Ham United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. İki takımında yüksek hedefleri bulunuyor. West Ham United ligde kalmak için maçı kazanmak ve kendisini zor duruma sokmamak istiyor. Wolverhampton'da ise UEFA Avrupa Ligi bileti almak için yarışıyor. İki takımda da kritik bir eksik bulunmuyor.
WEST HAM UNITED- WOLVERHAMPTON SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
West Ham United-Wolverhampton maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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