West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan 'de 30. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. sahasında 'ı konuk ediyor. Düşme tehlikesi bulunan West Ham United'ın galibiyete ihtiyacı var ve mutlak 3 puan için mücadele edecek. Wolverhampton'ın da UEFA 'ne katılma şansı devam ediyor. Peki, West Ham United- Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrasında yeniden başlayan 'de neredeyse son düzlüğe girildi. 30. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. İki takımında yüksek hedefleri bulunuyor. West Ham United ligde kalmak için maçı kazanmak ve kendisini zor duruma sokmamak istiyor. Wolverhampton'da ise UEFA bileti almak için yarışıyor. İki takımda da kritik bir eksik bulunmuyor.

WEST HAM UNITED- WOLVERHAMPTON SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Wolverhampton maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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