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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Watford - Liecester City | CANLI

Corona virüsü sonrası tekrar başlayan 'de , kendi evinde Çağlar Söyüncülü 'i ağırlıyor. Liecester City bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyerek rakiplerine parmak ısırtmayı başardı. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen , geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon en başarılı takımlar arasında yer alan , küme düşmeme mücadelesi veren 'a konuk oluyor. Watford son 7 iç saha maçının 5'nde kalesinde gol görmedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZONUN EN İYİLERİNDEN

A Milli Takım'ın yıldız stoperi bu sezon İngiltere Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterildi. Birçok kez İngiliz basını tarafından haftanın 11'ine giren Çağlar, Van Dijk'ın partneri olarak gösterildi.

WATFORD-LIECESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Liecester City maçı bugün saat 14:30'da başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 14:46
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