Watford - Liecester City | CANLI
Corona virüsü sonrası tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'de Watford, kendi evinde Çağlar Söyüncülü Liecester City'i ağırlıyor. Liecester City bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyerek rakiplerine parmak ısırtmayı başardı. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İngiltere Premier Lig, geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon en başarılı takımlar arasında yer alan Liecester City, küme düşmeme mücadelesi veren Watford'a konuk oluyor. Watford son 7 iç saha maçının 5'nde kalesinde gol görmedi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZONUN EN İYİLERİNDEN
A Milli Takım'ın yıldız stoperi Çağlar Söyüncü bu sezon İngiltere Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterildi. Birçok kez İngiliz basını tarafından haftanın 11'ine giren Çağlar, Van Dijk'ın partneri olarak gösterildi.
WATFORD-LIECESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Watford-Liecester City maçı bugün saat 14:30'da başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 14:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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