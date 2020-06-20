İngiltere Premier Lig’in 30. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Brighton'a konuk oluyor. Corona virüsü sonrası geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler maç öncesi detaylı araştırma yapıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bu sezon istenilen porformansı sergileyemeyen Arsenal, Brighton'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City ile karşılaşan Arsenal, 3-0 gibi net bir skor ile mağlup oldu. Hala Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şansı süren Arsenal, bugün kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Arsenal'de birçok eksik bulunuyor. Bu karşılaşmada Granit Xhaka, Calum Chambers, Cédric Soares, Pablo Marí ve kırmızı kart cezalısı David Luiz yer alamayacak. Brighton'da ise José Izquierdo forma giyemeyecek.
BRIGHTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton - Arsenal maçı bugün saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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