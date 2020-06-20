Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere ’in 30. hafta maçında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Corona virüsü sonrası geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler maç öncesi detaylı araştırma yapıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bu sezon istenilen porformansı sergileyemeyen , 'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City ile karşılaşan Arsenal, 3-0 gibi net bir skor ile mağlup oldu. Hala Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şansı süren Arsenal, bugün kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Arsenal'de birçok eksik bulunuyor. Bu karşılaşmada Granit Xhaka, Calum Chambers, Cédric Soares, Pablo Marí ve kırmızı kart cezalısı yer alamayacak. Brighton'da ise José Izquierdo forma giyemeyecek.

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Arsenal maçı bugün saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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