Brighton 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'e son dakika şoku!

2-1 | MAÇ SONUCU

Brighton 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere 'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 30. haftada konuk olduğu 'a 2-1 mağlup olup üst üste 2. yenilgisini aldı. ekibi 68'de ile öne geçerken, ev sahibi ekip 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay ile zafere uzanıp kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 20:00
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