Brighton 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de corona virüsü arasının ardından çıktığı ilk maçta Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Arsenal, bir darbe de Brighton'dan yedi.

Londra ekibi, 30. haftada konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı.