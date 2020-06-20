İngiltere Premier Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal, 30. haftada konuk olduğu Brighton'a 2-1 mağlup olup üst üste 2. yenilgisini aldı. Londra ekibi 68'de Pepe ile öne geçerken, ev sahibi ekip 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay ile zafere uzanıp kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
İngiltere Premier Lig'de corona virüsü arasının ardından çıktığı ilk maçta Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Arsenal, bir darbe de Brighton'dan yedi.
Londra ekibi, 30. haftada konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 20:00
- Fatih Terim'in torunlarının görselleri tribünlere yerleştirildi
- Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...
- Kruse gider gitmez Fenerbahçe bunu yaptı!
- Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma
- Son dakika corona virüsü haberleri: O liste açıklandı! Corona virüsü kaptığım nasıl anlaşılır? İşte yanıtı
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.