Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'de bu akşam dev bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur'a konuk oluyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maç iki takım için de oldukça kritik. Bu maç öncesinde 41 puanı bulunan Tottenham sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham - Manchester United maçı saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibinde Japhet Tanganga'nın sakatlığı bulunuyor. Davinson Sanchez ve Giovani Lo Celso'nun durumu henüz belirsiz. Dele Alli ise şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle 1 maç ceza aldığı için Manchester United'a karşı forma giyemeyecek. Manchester United'da ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Ben Davies, Dier, Moussa Sissoko, Bergwijn, Lamela, Heung-Min Son, Harry Kane
Manchester United : David de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford, Martial
- 19.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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