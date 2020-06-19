Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Tottenham - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tekrar başlayan İngiltere 'de bu akşam dev bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden , 'nun yönetimindeki 'a konuk oluyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve tekrar başlayan İngiltere 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maç iki takım için de oldukça kritik. Bu maç öncesinde 41 puanı bulunan Tottenham sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester United maçı saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibinde Japhet Tanganga'nın sakatlığı bulunuyor. Davinson Sanchez ve Giovani Lo Celso'nun durumu henüz belirsiz. Dele Alli ise şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle 1 maç ceza aldığı için Manchester United'a karşı forma giyemeyecek. Manchester United'da ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Ben Davies, Dier, Moussa Sissoko, Bergwijn, Lamela, Heung-Min Son, Harry Kane

Manchester United : David de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

  1. 19.06.2020
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