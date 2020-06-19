Tottenham - Manchester United | CANLI
Tekrar başlayan İngiltere Premier Lig dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden bulaşabilirsiniz...
Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki takım için de oldukça kritik karşılaşma Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanıyor. Bu maç öncesinde Tottenham, 41 puanla sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED HANGİ KANALDA?
22.15'te başlayan Tottenham - Manchester United maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Tottenham : Lloris; Aurier, Dier, Sánchez, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Bergwijn, Son; Kane.
Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, B.Fernandes, Rashford; Martial.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 22:19
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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