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19 Haziran 2020, Cuma
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Tottenham - | CANLI

Tottenham - Manchester United | CANLI

Tekrar başlayan İngiltere dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden , 'nun yönetimindeki 'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden bulaşabilirsiniz...

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve tekrar başlayan İngiltere 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. İki takım için de oldukça kritik karşılaşma Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanıyor. Bu maç öncesinde Tottenham, 41 puanla sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED HANGİ KANALDA?

22.15'te başlayan Tottenham - Manchester United maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.


TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

Tottenham : Lloris; Aurier, Dier, Sánchez, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Bergwijn, Son; Kane.

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, B.Fernandes, Rashford; Martial.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 22:19
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