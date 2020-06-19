Tottenham - Manchester United | CANLI

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki takım için de oldukça kritik karşılaşma Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanıyor. Bu maç öncesinde Tottenham, 41 puanla sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED HANGİ KANALDA?

22.15'te başlayan Tottenham - Manchester United maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.





TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

Tottenham : Lloris; Aurier, Dier, Sánchez, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Bergwijn, Son; Kane.

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, B.Fernandes, Rashford; Martial.