Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanacak 2 maçtan biri olan Norwich City-Southampton maçı düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İngiltere Premier Lig yeniden başladı. Ligde son sırada bulunan Norwich City, oldukça kritik bir maça çıkacak. Southampton'ı ağırlayacak olan Norwich City'de Sam Byram ve Onel Hernandez maçta görev yapamayacak. Norwich, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu
NORWICH CITY-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Norwich City-Southampton maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 19.06.2020
- Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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