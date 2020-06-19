Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan 'de bu akşam oynanacak 2 maçtan biri olan -Southampton maçı düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Norwich City-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen yeniden başladı. Ligde son sırada bulunan , oldukça kritik bir maça çıkacak. Southampton'ı ağırlayacak olan Norwich City'de Sam Byram ve Onel Hernandez maçta görev yapamayacak. Norwich, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu

NORWICH CITY-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Southampton maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 19.06.2020
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