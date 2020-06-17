Top santrada - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Top santrada

Top santrada

Top santrada

İngiltere’de futbola verilen ara bugün sona erecek. 100 günlük aranın ardından 2 maçla start alacak. Lider ise pazar günü sahaya çıkacak.

İngiltere 'e yeni tip corona virüsü (Covid- 19) salgını nedeniyle verilen ara bugün sona erecek. Dünyanın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de heyecan 100 gün sonra yeniden başlıyor. 9 Martta Leicester City'nin 'yı 4-0 mağlup ettiği maçta son kez tribünlerin dolduğu Premier Lig'e 13 Mart'ta corona virüsü salgını nedeniyle ara verildi. 2019- 2020 sezonuna yarın oynanacak A.Villa-Sheffield United ve M.City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

LIVERPOOL GÜN SAYIYOR

Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider , en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde bulunuyor. Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı Manchester City'ye kaptıran "Kırmızılar", corona virüsü sonrası ilk randevuda 21 Haziran Pazar günü Everton'a konuk olacak. Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde iki galibiyet daha alırsa tarihinin 19. şampiyonluğunu garantileyecek.

  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Top santrada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA