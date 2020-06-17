Top santrada

İngiltere Premier Lig'e yeni tip corona virüsü (Covid- 19) salgını nedeniyle verilen ara bugün sona erecek. Dünyanın en önemli futbol liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de heyecan 100 gün sonra yeniden başlıyor. 9 Martta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta son kez tribünlerin dolduğu Premier Lig'e 13 Mart'ta corona virüsü salgını nedeniyle ara verildi. 2019- 2020 sezonuna yarın oynanacak A.Villa-Sheffield United ve M.City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

LIVERPOOL GÜN SAYIYOR

Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor. Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı Manchester City'ye kaptıran "Kırmızılar", corona virüsü sonrası ilk randevuda 21 Haziran Pazar günü Everton'a konuk olacak. Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde iki galibiyet daha alırsa tarihinin 19. şampiyonluğunu garantileyecek.