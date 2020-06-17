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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Manchester City - Arsenal | CANLI

'in 28. haftasında , 'nda 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonluk şansını zora sıkan , 28. haftada 'nda 'ı konuk ediyor.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.15'te başlayan Manchester City - Arsenal karşılaşması S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Manchester City 2-0 Arsenal

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva, Mahrez, Sterling, Jesus.

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney, Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah, Saka.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 23:28
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