Manchester City - Arsenal | CANLI
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Arsenal'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonluk şansını zora sıkan Manchester City, 28. haftada Etihad Stadyumu'nda Arsenal'ı konuk ediyor.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.15'te başlayan Manchester City - Arsenal karşılaşması S Sport'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
Manchester City 2-0 Arsenal
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva, Mahrez, Sterling, Jesus.
Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney, Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah, Saka.
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 23:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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