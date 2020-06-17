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17 Haziran 2020, Çarşamba
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'dan sözleri! "Derbi maçında..."

Cenk Tosun'dan Liverpool sözleri! "Derbi maçında..."

İngiltere 'de Everton forması giyen , hafta sonu ile oynayacakları Merseyside derbisi öncesi ezeli rakiplerine gözdağı verdi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, "Derbi maçında Liverpool'u kendi sahamızda şampiyon yapmamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sezon ortasında kiralık olarak gittiği 'ta talihsiz bir sakatlık yaşayan ve Everton'a geri dönen , 'de hafta sonu oynayacakları derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

S Sport'a konuşan milli futbolcu, Liverpool karşısında sahaya 3 puan için çıkacaklarını belirtirken, ezeli rakiplerini sahalarında şampiyon yapmayacaklarını söyledi.

Cenk Tosun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Merseyside derbisi çok farklı havası olan bir derbi. Bütün şehirde, bütün sokaklarda her taraf kırmızı mavi oluyor. Ama maç sonrası taraftar arasında bir gerilim, herhangi bir olay olmuyor. Derbinin havası çok güzel. Taraftarsız olacağı için bu sefer farklı olacak. Liverpool'u farklı olarak görmüyoruz, her maç gibi bu maça da 3 puan için çıkacağız. Eğer bugün , 'i yenerse;derbi maçında Liverpool'u kendi sahamızda şampiyon yapmamak için elimizden geleni yapacağız.

"DERBİYİ 2-1 KAZANIRIZ"
Eminim ki, sakatlık sonrası %100'ümle geri dönersem Ancelotti'nin yönettiği Everton takımında forma şansı bulacağım. Calvert-Lewin ile beraber çift forvet neden olmasın? Derbiyi 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum."

"FARKLI ROTALAR ARAYABİLİRİM"
Teknik direktör 'yle arasında sorun olmadığını da belirten 29 yaşındaki golcü, "Ancelotti benim gitmemi istememişti. EURO 2020'yi düşündüğümü biliyordu, o yüzden gitmeme bir şey demedi. Oynatmamasına rağmen idmanlarda %100'ümü verişim hakkında övgülerde bulundu bana. Eğer burada devam edebilirsem Everton'da devam etmek istiyordum. Ama eğer yine az forma şansı bulursam, ertelenen Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek yine farklı yollar arayacağım." ifadelerini kullandı.

  1. 17.06.2020
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