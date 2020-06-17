Bellerin'den örnek hareket! Her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Bellerin'den örnek hareket! Her galibiyet için...

Bellerin'den örnek hareket! Her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek

Bellerin'den örnek hareket! Her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek

forması giyen İspanyol futbolcu , bu sezon elde edecekleri her 3 puan için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini dile getirdi.

ekiplerinden 'da forma giyen 25 yaşındaki , bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.

Arsenal, sezonun kalan bölümünde , Brighton, Southampton, , Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, , ve Watford ile karşılaşacak.

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.


  1. 17.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bellerin'den örnek hareket! Her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA