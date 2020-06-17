Bellerin'den örnek hareket! Her galibiyet için 3 bin ağaç dikecek
Arsenal forması giyen İspanyol futbolcu Hector Bellerin, bu sezon elde edecekleri her 3 puan için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini dile getirdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.
İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.
Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.
Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.
- 17.06.2020
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