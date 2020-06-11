Karius'tan flaş Alisson açıklaması! "Hiç sorun değil"

Liglere verilen corona virüsü arasında Beşiktaş'ı önce FIFA'ya şikayet edip, ardından da sözleşmesini fesheden Loris Karius, bonservisini elinde bulunduran Premier Lig devi Liverpool'a geri dönmüştü.

İngiliz ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Alman file bekçisi, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜNDEYİM"

Brezilyalı Alisson'un arkasında 2. kaleci olmayı sorun etmeyeceğini belirten Karius, "Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim. Şampiyonluklar için buradayım. Her gün en üst seviyede antrenman yapıyorum. Liverpool'da harika şartlar var. İngiltere'de ikinci kaleci olsan bile şansın olacağını biliyorsun. Benim için hiç sorun değil. Hiç baskı altında değilim" ifadelerini kullandı.