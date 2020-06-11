Karius'tan flaş Alisson açıklaması! "Hiç sorun değil"
Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Liverpool'a geri dönen Loris Karius, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Liverpool'u dünyanın en iyi kulübü olarak niteleyen Alman file bekçisi, Alisson'un arkasında 2. kaleci olmayı sorun etmeyeceğini söyledi.
Liglere verilen corona virüsü arasında Beşiktaş'ı önce FIFA'ya şikayet edip, ardından da sözleşmesini fesheden Loris Karius, bonservisini elinde bulunduran Premier Lig devi Liverpool'a geri dönmüştü.
İngiliz ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Alman file bekçisi, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜNDEYİM"
Brezilyalı Alisson'un arkasında 2. kaleci olmayı sorun etmeyeceğini belirten Karius, "Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim. Şampiyonluklar için buradayım. Her gün en üst seviyede antrenman yapıyorum. Liverpool'da harika şartlar var. İngiltere'de ikinci kaleci olsan bile şansın olacağını biliyorsun. Benim için hiç sorun değil. Hiç baskı altında değilim" ifadelerini kullandı.
- 11.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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