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11 Haziran 2020, Perşembe
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Karius'tan flaş Alisson açıklaması! "Hiç sorun değil"

Karius'tan flaş Alisson açıklaması! "Hiç sorun değil"

'la olan sözleşmesini feshederek 'a geri dönen , geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Liverpool'u dünyanın en iyi kulübü olarak niteleyen Alman file bekçisi, Alisson'un arkasında 2. kaleci olmayı sorun etmeyeceğini söyledi.

Liglere verilen corona virüsü arasında 'ı önce 'ya şikayet edip, ardından da sözleşmesini fesheden , bonservisini elinde bulunduran devi 'a geri dönmüştü.

İngiliz ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Alman file bekçisi, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜNDEYİM"

Brezilyalı Alisson'un arkasında 2. kaleci olmayı sorun etmeyeceğini belirten Karius, "Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim. Şampiyonluklar için buradayım. Her gün en üst seviyede antrenman yapıyorum. Liverpool'da harika şartlar var. 'de ikinci kaleci olsan bile şansın olacağını biliyorsun. Benim için hiç sorun değil. Hiç baskı altında değilim" ifadelerini kullandı.

  1. 11.06.2020
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