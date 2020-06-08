Roman Abramovich'ten Çığlık tablosuna servet!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, dünyaca ünlü 'Çığlık' tablosunu 120 milyon Dolar karşılığında satın aldı.
İngiliz ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, dünyaca ünlü bir eseri daha koleksiyonuna ekledi. Abramovich, 1893 yılında Norveçli Edvard Munch tarafından yapılan 'Çığlık' adlı tabloyu tam 120 milyond dolara satın aldı.
Tablonun Rus milyardere satışından elde edilen gelirle Norveç'te bir müze, otel ve sanat merkezi inşa edilmesi planlanıyor.
Roman Abramovich, daha önce de Şişman Sue isimli tabloya 33,6 milyon dolara satın almış, ardından 55 milyon dolara yeni sahibini bulmuştu.
Çığlık tablosu, 2017 yılında 450 milyon dolara alıcı bulan Leonardo da Vinci imzalı Salvator Mundi tablosundan sonra tarihin en pahalı parçalarından biri oldu.
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