Manchester City'nin CAS'taki davası başladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, FFP kriterlerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından iki yıl süreyle Avrupa kupalarından men edilmiş, 30 milyon Euro da para cezasına çarptırılmıştı.

City yönetimi ise bu kararı CAS'a taşımıştı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde gerçekleşen dava bugün başladı, çarşamba gününe kadar sürecek. Corona virüsü salgını nedeniyle mahkeme video konferans sistemiyle yapılacak.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, nihai kararın temmuz ayı içerisinde verileceğini ifade etti.