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08 Haziran 2020, Pazartesi
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'nin 'taki davası başladı!

Manchester City'nin CAS'taki davası başladı!

İngiliz ekibi , tarafından kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl men cezasına karşı önünde savunma yapacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekibi , FFP kriterlerine uymadığı gerekçesiyle tarafından iki yıl süreyle Avrupa kupalarından men edilmiş, 30 milyon Euro da para cezasına çarptırılmıştı.

City yönetimi ise bu kararı 'a taşımıştı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde gerçekleşen dava bugün başladı, çarşamba gününe kadar sürecek. Corona virüsü salgını nedeniyle mahkeme video konferans sistemiyle yapılacak.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, nihai kararın temmuz ayı içerisinde verileceğini ifade etti.

  1. 08.06.2020
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