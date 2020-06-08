Chelsea Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme imzaladı!
İngiliz devi Chelsea, 18 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu bu sezon A takımda görev yaptığı 5 maçta 2 gol atmıştı.
Chelsea Kulübü, 18 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Anjorin ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün altyapısından yetişen ve büyük kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Anjorin, Chelsea'nin gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.
Genç futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
- 09.06.2020
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