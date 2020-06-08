Chelsea Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme imzaladı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'den genç yıldız adayına 5 yıllık sözleşme!

'e 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Chelsea Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme imzaladı!

devi , 18 yaşındaki asıllı İngiliz orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu bu sezon A takımda görev yaptığı 5 maçta 2 gol atmıştı.

Kulübü, 18 yaşındaki asıllı orta saha oyuncusu Anjorin ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün altyapısından yetişen ve büyük kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Anjorin, Chelsea'nin gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.

Genç futbolcu, İngiltere 'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

  1. 09.06.2020
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