Tottenham İngiltere Bankası'ndan 175 milyon pound kredi çekti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, futbol kulüplerini de ekonomik anlamda vurdu. Gelirleri düşen kulüpler büyük zarara uğrarken, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, kriz sonrası krediye başvurmak zorunda kaldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Londra kulübü, corona virüsü nedeniyle oluşan maddi kayıpları önlemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan (Bank of England) 175 milyon pound tutarında kredi çekti.

GELİR KAYBI 200 MİLYON POUNDU BULACAK

Haberide ayrıca, Tottenham'ın olası bilançosu hakkında da bilgiler verilirken, maç gelirleri, toplantılar, konserler ve diğer tüm etkilniklerden doğan gelir kaybının 200 milyon poundu bulabileceği ifade edildi.

Öte yandan Tottenham Başkanı Levy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şimdi hepimiz birlikte çalışmalıyız. Bilim insanları, teknoloji uzmanları, devlet... Tüm sektörleri yeniden canlandırmak için güvenli yol blmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.





