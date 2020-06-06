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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig İngiliz devi ekonomik krize böyle çözüm buldu!

Tottenham 'ndan 175 milyon pound kredi çekti!

Tottenham İngiltere Bankası'ndan 175 milyon pound kredi çekti!

takımlarından Tottenham, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik krize kredi çekerek çözüm buldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, kulübünün 'ndan (Bank of England) 175 milyon pound kredi çektiği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, futbol kulüplerini de ekonomik anlamda vurdu. Gelirleri düşen kulüpler büyük zarara uğrarken, ekibi Tottenham, kriz sonrası krediye başvurmak zorunda kaldı.

'de yer alan habere göre kulübü, corona virüsü nedeniyle oluşan maddi kayıpları önlemek amacıyla 'ndan (Bank of England) 175 milyon pound tutarında kredi çekti.

GELİR KAYBI 200 MİLYON POUNDU BULACAK
Haberide ayrıca, Tottenham'ın olası bilançosu hakkında da bilgiler verilirken, maç gelirleri, toplantılar, konserler ve diğer tüm etkilniklerden doğan gelir kaybının 200 milyon poundu bulabileceği ifade edildi.

Öte yandan Tottenham Başkanı Levy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şimdi hepimiz birlikte çalışmalıyız. Bilim insanları, teknoloji uzmanları, devlet... Tüm sektörleri yeniden canlandırmak için güvenli yol blmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.



  1. 06.06.2020
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