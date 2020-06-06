Tottenham İngiltere Bankası'ndan 175 milyon pound kredi çekti!
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik krize kredi çekerek çözüm buldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Londra kulübünün İngiltere Bankası'ndan (Bank of England) 175 milyon pound kredi çektiği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, futbol kulüplerini de ekonomik anlamda vurdu. Gelirleri düşen kulüpler büyük zarara uğrarken, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, kriz sonrası krediye başvurmak zorunda kaldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre Londra kulübü, corona virüsü nedeniyle oluşan maddi kayıpları önlemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan (Bank of England) 175 milyon pound tutarında kredi çekti.
GELİR KAYBI 200 MİLYON POUNDU BULACAK
Haberide ayrıca, Tottenham'ın olası bilançosu hakkında da bilgiler verilirken, maç gelirleri, toplantılar, konserler ve diğer tüm etkilniklerden doğan gelir kaybının 200 milyon poundu bulabileceği ifade edildi.
Öte yandan Tottenham Başkanı Levy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şimdi hepimiz birlikte çalışmalıyız. Bilim insanları, teknoloji uzmanları, devlet... Tüm sektörleri yeniden canlandırmak için güvenli yol blmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
- 06.06.2020
- Tottenham İngiltere Bankası'ndan 175 milyon pound kredi çekti!
- Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 900 bini aştı
- De Ligt'ten Cristiano Ronaldo'ya büyük övgü! "Jenerasyonunun en iyisi"
- Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu
- Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu mu? Leipzig CEO'su resmen açıkladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham İngiltere Bankası'ndan 175 milyon pound kredi çekti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.