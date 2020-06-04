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04 Haziran 2020, Perşembe
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'un gündemindeki Werner 'ye transfer oluyor

Liverpool'un gündemindeki Werner Chelsea'ye transfer oluyor

Leipzig formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan 'in yeni durağı büyük ölçüde belli oldu. İsmi ekiplerinden 'la anılan Alman golcünün, kararını 'den yana kullandığı belirtildi. İşte detaylar...

ekiplerinden Leipzig'te forma giyen yıldız forvet oyuncusu , tercihini İngiliz kulübü 'den yana verdi..

Alman gazetesi Bild'in internet sitesinde yer verdiği haberde, "Timo Werner kararını verdi. Leipzig yerine , yerine de Chelsea. RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, Jürgen Klopp'un başında bulunduğu Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde oynama yerine, Liverpool'un ligdeki rakibi Chelsea'den yana tercihini kullandı" ifadeleri yer aldı.

15 HAZİRAN'A KADAR VAKTİ VAR

24 yaşındaki Timo Werner'in RB Leipzig ile 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan gazete, mevcut sözleşmeden çıkış için 60 milyon Euro'nun söz konusu olduğunu ve Timo Werner'in 15 Haziran'a kadar kesin kararını vermesi gerektiğini aktardı.

RB Leipzig Kulübü'ne bugün gelen Timo Werner'in menajeri Karlheinz Förster'in Bild'in transferle ilgili sorularını cevapsız bıraktığı belirtilirken, "Oyuncunun Chelsea ile kaç yıllığına anlaşma sağladığı açıklanmadı" denildi.

40 RESMİ MAÇTA 31 GOL!

Werner, Leipzig formasıyla bu sezon 29'u Bundesliga, 8'i Şampiyonlar, 3'ü de Almanya Kupası olmak üzere toplam 40 resmi maçta forma giydi. Alman yıldız bu maçlarda 31 gole imza atmayı başardı.



Kaynak: DHA

  1. 04.06.2020
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