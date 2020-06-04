Liverpool'un gündemindeki Werner Chelsea'ye transfer oluyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'te forma giyen yıldız forvet oyuncusu Timo Werner, tercihini İngiliz kulübü Chelsea'den yana verdi..

Alman gazetesi Bild'in internet sitesinde yer verdiği haberde, "Timo Werner kararını verdi. Leipzig yerine Londra, Liverpool yerine de Chelsea. RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, Jürgen Klopp'un başında bulunduğu Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde oynama yerine, Liverpool'un ligdeki rakibi Chelsea'den yana tercihini kullandı" ifadeleri yer aldı.

15 HAZİRAN'A KADAR VAKTİ VAR

24 yaşındaki Timo Werner'in RB Leipzig ile 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan gazete, mevcut sözleşmeden çıkış için 60 milyon Euro'nun söz konusu olduğunu ve Timo Werner'in 15 Haziran'a kadar kesin kararını vermesi gerektiğini aktardı.

RB Leipzig Kulübü'ne bugün gelen Timo Werner'in menajeri Karlheinz Förster'in Bild'in transferle ilgili sorularını cevapsız bıraktığı belirtilirken, "Oyuncunun Chelsea ile kaç yıllığına anlaşma sağladığı açıklanmadı" denildi.

40 RESMİ MAÇTA 31 GOL!

Werner, Leipzig formasıyla bu sezon 29'u Bundesliga, 8'i Şampiyonlar, 3'ü de Almanya Kupası olmak üzere toplam 40 resmi maçta forma giydi. Alman yıldız bu maçlarda 31 gole imza atmayı başardı.