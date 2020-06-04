Liverpool'un gündemindeki Werner Chelsea'ye transfer oluyor

Leipzig formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Timo Werner'in yeni durağı büyük ölçüde belli oldu. İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'la anılan Alman golcünün, kararını Chelsea'den yana kullandığı belirtildi. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'te forma giyen yıldız forvet oyuncusu Timo Werner, tercihini İngiliz kulübü Chelsea'den yana verdi..
Alman gazetesi Bild'in internet sitesinde yer verdiği haberde, "Timo Werner kararını verdi. Leipzig yerine Londra, Liverpool yerine de Chelsea. RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Timo Werner, Jürgen Klopp'un başında bulunduğu Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde oynama yerine, Liverpool'un ligdeki rakibi Chelsea'den yana tercihini kullandı" ifadeleri yer aldı.
15 HAZİRAN'A KADAR VAKTİ VAR
24 yaşındaki Timo Werner'in RB Leipzig ile 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan gazete, mevcut sözleşmeden çıkış için 60 milyon Euro'nun söz konusu olduğunu ve Timo Werner'in 15 Haziran'a kadar kesin kararını vermesi gerektiğini aktardı.
RB Leipzig Kulübü'ne bugün gelen Timo Werner'in menajeri Karlheinz Förster'in Bild'in transferle ilgili sorularını cevapsız bıraktığı belirtilirken, "Oyuncunun Chelsea ile kaç yıllığına anlaşma sağladığı açıklanmadı" denildi.
40 RESMİ MAÇTA 31 GOL!
Werner, Leipzig formasıyla bu sezon 29'u Bundesliga, 8'i Şampiyonlar, 3'ü de Almanya Kupası olmak üzere toplam 40 resmi maçta forma giydi. Alman yıldız bu maçlarda 31 gole imza atmayı başardı.
Kaynak: DHA
- 04.06.2020
- Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!
- Moldovan'dan Puscas ve transfer sözleri! "Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecek"
- Son dakika: MHK'dan flaş açıklama! "Hakemler birden fazla..."
- Fenerbahçeli Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu
- Trabzon BŞB Başkanı Murat Zorluoğlu Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti
- Fenerbahçe'de Max Kruse sırrı ortaya çıktı! O takım için...
- Büyük harcamalar yapacaklar! İspanya'da Feghouli savaşı başladı
- ''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
- Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!
- Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool'un gündemindeki Werner Chelsea'ye transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.