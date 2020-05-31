İngiltere Championship'te corona virüsü vakaları artıyor! 10 kişide... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Corona virüsü vakaları artıyor! 10 kişide daha...

Championship'te vakaları artıyor! 10 kişide...

İngiltere Championship'te corona virüsü vakaları artıyor! 10 kişide...

Futbol Ligi, Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığını ve 10 kişide corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

Futbol Ligi (), sekiz Championship kulübünde 10 kişinin yeni tip (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip corona virüsü tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

  1. 31.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiltere Championship'te corona virüsü vakaları artıyor! 10 kişide... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA