Premier Lig kulübü yasta! Corona virüsü can aldı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig kulübü yasta! Corona virüsü can aldı

Premier Lig kulübü yasta! can aldı

Premier Lig kulübü yasta! Corona virüsü can aldı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan (koronavirüs) can almaya devam ediyor... Konuya dair son üzücü haber Premier Lig ekibi Aston Villa'dan geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü 'in babası Ron Smith, yeni tip (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Covid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

  1. 28.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Premier Lig kulübü yasta! Corona virüsü can aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA