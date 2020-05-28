Premier Lig kulübü yasta! Corona virüsü can aldı
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) can almaya devam ediyor... Konuya dair son üzücü haber Premier Lig ekibi Aston Villa'dan geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Covid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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